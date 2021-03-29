جونسون: لا نعرف مدى قوة دفاعاتنا ضد موجات كورونا المستقبلية

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن "بلاده لا تعرف بعد مدى قوة دفاعاتها ضد موجات فيروس "كورونا" المستجد المستقبلية، على الرغم من نجاح طرح اللقاح".

وتابع في مؤتمر صحفي: "طرح اللقاح كان مثيرا للإعجاب للغاية، وبفضل كل من شارك فيه، لكن ما لا نعرفه بالضبط هو مدى قوة تحصيناتنا الآن ومدى قوة دفاعاتنا ضد موجة أخرى"، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت بريطانيا عن تطعيم نصف سكانها البالغين ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وتقوم بريطانيا حاليا بتطعيم من هم فوق سن الـ50، ومنذ بداية حملة التطعيم الجماعية في فبراير/ شباط طعمت المملكة المتحدة أكثر من 26 مليون شخص بالجرعة الأولى، وأكثر من مليونين بالجرعة الثانية، وفقا لوزارة الصحة البريطانية والرعاية الاجتماعية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وشكر رئيس الوزراء، جميع العلماء وموظفي قطاع الصحة والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك، قائلا: "الحصول على حقنة في الذراع هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيرا".

جاء ذلك بعد تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمخاوف مرتبطة بتجلط الدم، لكن وكالة الأدوية الأوروبية قالت إن اللقاح "آمن وفعال" وفوائده تفوق أضراره، وأنها لم تعثر على دليل يؤكد تسببه في تجلط الدم. واستأنفت بلدان عديدة التطعيم باللقاح البريطاني بعد هذا الإعلان.