زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، أن زلزالا بقوة 5.6 درجات (وفق مقياس ريختر) وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة، سجلت الهزات عند الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش [20:27 بتوقيت موسكو] . ووقع مركز الزلزال على بعد حوالى 612 كيلومترا جنوب شرق لاسا، المركز الإداري لمنطقة التبت ذاتية الحكم،

وأضافت الهيئة "كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، وليس هناك تهديد بحدوث تسونامي.