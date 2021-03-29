وزير النقل الأمريكي يكشف حقيقة مقترح بايدن لزيادة ضريبة البنزين

كشف وزير النقل الأمريكي، بيت بوتغيغ، اليوم الاثنين، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن زيادة ضرائب البنزين من أجل تمويل بعض البنى التحتية.

وقال بوتغيغ، إن "البيت الأبيض لن يقترح رفع ضرائب البنزين أو فرض رسوم جديدة على الأميال التي تقطعها المركبات لتمويل خطة لإنفاق ضخم على البنية التحتية".

وأبلغ بوتجيج قناة (سي إن إن) التلفزيونية، أن فرض رسوم على الأميال على تقطعها المركبات "ليس جزءا من المناقشات بشأن مشروع قانون البنية التحتية"، وفقا لرويترز.

Transportation Secretary Pete Buttigieg expresses hope for bipartisanship on an infrastructure deal saying he's "encouraged" after speaking with congressional Republicans. https://t.co/dWhCVoFolf pic.twitter.com/rDdlGwAcGO — The Lead CNN (@TheLeadCNN) March 29, 2021

وأضاف أن زيادة في ضرائب البنزين ليست قيد الدراسة.

وشدد وزير النقل الأمريكي، "أريد أن أكرر التعهد الأساسي للرئيس هنا. إذا كان دخلك أقل من 400 ألف دولار سنويا.. هذا المقترح لن يتضمن زيادة في الضرائب لك".