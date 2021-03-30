شقيقة كيم تهاجم الرئيس الجنوبي وتصف تصريحاته بـ "الوقحة"

هاجمت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، واصفة تصريحاته عن عمليات إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ بالوقحة وغير المنطقية.

وقارنت شقيقة كيم، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، بين خطابين للرئيس الجنوبي الأول كان قبل أيام وانتقد فيه تجارب كوريا الشمالية، أما الآخر فكان في يوليو/تموز العام الماضي خلال زيارته لمعهد علوم الدفاع لبلاده.

وانتقدت شقيقة الزعيم الشمالي، خطابي الرئيس الجنوبي. مشيرة إلى أنه "عندما تقوم كوريا الجنوبية بتجربة إطلاق صواريخ باليستية يكون الأمر من (أجل السلام والحوار) في شبه الجزيرة الكورية، لكن عندما يتعلق الأمر بالجارة الشمالية فـ (هو أمر غير مرغوب فيه) يثير قلقا بين الناس في الجنوب ويسمم أجواء الحوار".

وأبدت كيم يو-جونغ دهشتها مما اعتبرته "تناقضا وقحا وغير منطقي" من الرئيس الجنوبي شبيه بمنطق "العصابات الأمريكية" الذي يلوم حق كوريا الشمالية في الدفاع عن نفسها، وفقا لوكالة "يونهاب".

في منتصف الشهر الجاري علق شقيقة الزعيم الشمالي على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، بأنه من الصعب عودة أيام الربيع السلمية التي كانت سائدة قبل 3 سنوات. محذرة من انهيار العلاقات الثنائية بين الكوريتين مثل إلغاء الاتفاقية العسكرية، وحل لجنة التوحيد السلمي.

وكان مون جيه-إن قال في مراسم الاحتفال بالذكرى السادسة ليوم الدفاع عن البحر الغربي يوم الجمعة، "أدرك جيدا أن الشعب يشعر بقلق كبير بشأن الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية، الذي يسمم أجواء الحوار، وهو أمر غير مرغوب فيه".