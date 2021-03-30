بينها 5 دول عربية... إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 8 دول

وجهت إسرائيل نصيحة إلى مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول في المنطقة، بينها 5 دول عربية، مشيرة إلى تهديد بشن هجوم من قبل إيران.

وأعلنت وكالة الأمن القومي الإسرائيلية، في بيان لها، أنها "وجهت نصيحة إلى السياح بعدم السفر إلى الإمارات والبحرين وجورجيا وأذربيجان وتركيا والأردن ومصر بالإضافة إلى كردستان العراق"، مؤكدة أنها "تقدر أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران، مؤكدا أن "إسرائيل تدرس إبرام اتفاق دفاعي مع دول عربية خليجية، لكنه قال إنه يجري السعي لتطوير علاقات أمنية".

كما نقلت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مصادر خليجية مطلعة، قالت إن المفاوضات مع الثلاثي (السعودية والإمارات والبحرين) تجري من أشهر عدة، مشيرة إلى أن المفاوضات تأتي ردا على تهديد إيران المتزايد في المنطقة، وسعيا من الدول المتفاوضة إلى توحيد موقفها بشأن احتمالات بناء طهران قنبلة نووية، ومحاولة عرقلة برنامجها النووي الذي تعتبره تهديدا حقيقيا.

من جهته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أحمد وحيدي، في تصريحات مع قناة "RT" إن "الكيان الصهيوني يسعى للجوء إلى دول أخرى كي تقدم له المساعدة في مواجهة إيران. السعودية، والإمارات، والبحرين، من بين تلك الدول، بالطبع هذه الدول لا تمتلك الإمكانات والقدرة لمواجهة إيران، ومن المستبعد أن تكون على هذه الدرجة من الحماقة كي تدخل في تحالف مع الكيان الصهيوني ضدنا".

وتابع محذرا: "أما في حال دخلت السعودية، والإمارات، والبحرين، في تحالف ضد إيران، فإنها ستتلقى ضربات قوية جدا"، لافتا إلى أنه "بالرغم من ذلك، يسعى الكيان الصهيوني إلى تشكيل ذلك التحالف".

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقيات تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة، وبعد إقامة علاقات مع إسرائيل العام الماضي، أصبحت الإمارات وجهة للسياح الإسرائيليين، حتى بعد إصدار تحذير سفر مماثل.