الصين وكوريا الشمالية تستعدان لاستئناف العلاقات التجارية منتصف أبريل

تستعد الصين وكوريا الشمالية لاستئناف العلاقات التجارية الثنائية في منتصف نيسان /أبريل المقبل، والتي تم تعليقها بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

موسكو – سبوتنيك. ونقلت مجلة "نيكي آسيا" اليابانية عن مصادر تجارية قولها: "سمعنا أن كوريا الشمالية تخطط لاستلام البضائع الصينية اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل.

وتجدر الإشارة إلى أن البضائع ستمر عبر نقاط معينة فقط ، قد تم اختيار بعضها لتعمل كمراكز اختبارات بهدف التأكد من عدم تعرض البضائع لفيروس "كوفيد-19" .

هذا وحظرت كوريا الشمالية استيراد أي سلع من الخارج، بما في ذلك من الصين، وصولا إلى فرضها عقوبة تصل إلى الإعدام؛ بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كوفيد-19".

كما شددت كوريا الشمالية التي لم يتفش فيروس "كوفيد-19" فيها، وفقا للمعلومات الرسمية؛ من الإجراءات لمنع هذا الفيروس من دخول البلاد وأقامت "جدار حصار متين" على حدودها وفي منطقة خط التماس الفاصل بينها وبين كوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، فقد حكمت كوريا الشمالية على أحد كبار مسؤولي الجمارك في مدينة سينويجو الواقعة على الحدود مع الصين بالإعدام يوم 8 تشرين الثاني /نوفمبر، وذلك لقيامه باستيراد البضائع على الرغم من إعلان الحظر.

كما يُزعم أن كوريا الشمالية تتجاهل المساعدات الغذائية الواردة من الصين، وترفض الصيد في البحر لمنع الفيروس من دخول البلاد عبر القمامة البحرية.