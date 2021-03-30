مصرع ما لا يقل عن 45 شخصا فى تدافع خلال جنازة رئيس تنزانيا الراحل

لقي ما لا يقل عن 45 شخصاً مصرعهم في تدافع خلال مراسم جنازة رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي، بحسب ما أفادت به صحيفة "سيتيزن" المحلية نقلاً عن الشرطة.

موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق تحدثت الأنباء عن مقتل 5 أشخاص.

قالت قناة تلفزيون محلية، إن "خمسة من عائلة واحدة لقوا حتفهم في تدافع في تنزانيا وقع في استاد رياضي بمدينة دار السلام الساحلية خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولي".

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب. وكان قد هون من شأن الخطر الذي يمثله كوفيد-19 ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.

بعد إعلان وفاة جون ماغوفولي، تقرر أن تتولى نائبته المسلمة والمحجبة، سامية حسن صلوحي، قيادة البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أفريقيا. ومع ذلك، يُعتقد أنها ستقود البلاد إلى حقبة جديدة.