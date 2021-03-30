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    الصحة العالمية: "كورونا" فضحت الهوة بين المنظومات الإقليمية والدولية

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    العالم
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    الموضوع:
    سلالة كورونا الجديدة (84)
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    قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء 30 مارس/آذار، إن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" فضحت هوة بين المنظومات الإقليمية والدولية.

    لندن – سبوتنيك. وأشار مدير منظمة الصحة العالمية خلال توقيعه على معاهدة دولية جديدة للأوبئة المستقبلية، إلى أن الجائحة الحالية أظهرت شروخا بين مجتمعاتنا، وفضحت الهوة بين المنظومات الإقليمية والدولية.

    فريق منظمة الصحة العالمية للتفتيش في أصل كورونا بمدينة ووهان الصينية
    © REUTERS / THOMAS PETER
    تسريب تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل فيروس كورونا المستجد... هل تم تصنيعه في المختبر؟

    وانضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 20 من قادة العالم الآخرين ومنظمة الصحة العالمية في الدعوة إلى معاهدة دولية جديدة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها بعد الحربين العالميتين.

    وتهدف المعاهدة الجديدة إلى مساعدة البلدان على مواجهة الأزمات الصحية في المستقبل، محذرين من أن حدوث جائحة آخر ليس مسألة "لو، ولكن متى".

    وقال البيان المشترك "ستكون هناك أوبئة أخرى وحالات طوارئ صحية كبرى أخرى. لا توجد حكومة واحدة أو وكالة متعددة الأطراف يمكنها معالجة هذا التهديد بمفردها".

    وتابع بقوله "السؤال ليس لو حدثت، ولكن متى. معًا، يجب أن نكون أكثر استعدادًا للتنبؤ بالأوبئة، ومنعها واكتشافها وتقييمها والاستجابة لها بشكل فعال بطريقة منسقة للغاية".

    وقال البيان المشترك إن جائحة كوفيد -19 كان بمثابة تذكير صارخ ومؤلم بأنه لا يوجد أحد آمن حتى يصبح الجميع في مأمن.

    ووفقًا للموقعين على الدعوة ، فإن مثل هذا الالتزام الجماعي المتجدد، سيكون علامة فارقة في تكثيف التأهب للوباء على أعلى مستوى سياسي.

    وقال البيان المنشور في الصحف في جميع أنحاء العالم: "في الوقت الذي استغل فيه كوفيد -19 نقاط ضعفنا وانقساماتنا، يجب علينا اغتنام هذه الفرصة والالتقاء كمجتمع عالمي من أجل التعاون السلمي الذي يمتد إلى ما بعد هذه الأزمة".

    مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
    © REUTERS / Denis Balibouse
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    النص الذي وقعه أيضًا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، زعم أن الهدف الرئيسي للمعاهدة سيكون تعزيز "كل الحكومة وكل المجتمع، لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية والقدرة على الصمود أمام الأوبئة في المستقبل".

    وقال مدير منظمة الصحة العالمية "يحتاج التأهب للوباء إلى قيادة عالمية لنظام صحي عالمي مناسب لهذه الألفية. ولجعل هذا الالتزام حقيقة ، يجب أن نسترشد بالتضامن والإنصاف والشفافية والشمول والإنصاف".

    وتوفي ما يقرب من 28 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة لجائحة "كوفيد 19"، بينما أصيب 127.5 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في 192 دولة منذ اكتشاف الفيروس، لأول مرة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

    الموضوع:
    سلالة كورونا الجديدة (84)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخبار منظمة الصحة العالمية, منظمة الصحة العالمية
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