"أرن 12"... تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد "العمال الكردستاني"

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان "إن 1317 عنصرا أمنيا سيشاركون في عملية "أرن 12" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولايتي شرناق وسيرت"، على ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف البيان أن العملية تهدف "لاجتثاث العناصر الإرهابية في الولايتين المذكورتين".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عمليات "أرن" ضد التنظيم الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وذلك عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

وأوضحت الأناضول أن إطلاق اسم "أرن" على تلك العمليات يأتي نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي قتل على يد مسلحي التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

يشار إلى أنه بجانب العمليات التي ينفذها الأمن التركي داخل البلاد ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، تشن أنقرة عمليات عسكرية في العراق ضد التنظيم.

​ وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقوط ما يزيد عن الألف قتيل من قوات الجيش والشرطة في مواجهة التنظيم.

وقال أردوغان: "عدد شهدائنا من الجنود والدرك والشرطة والحراس الأمنيين خلال العمليات داخل وخارج الحدود بلغ 1259 منذ يوليو 2015".

وتابع: "في غضون 5 سنوات، قضينا على جزء مهم من الكادر الذي شكلته منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال أعوام طويلة"، مضيفا "منذ يوليو 2015 وحتى اليوم، تم القضاء على 12 ألفا و900 إرهابي، 6 آلاف منهم داخل البلاد، و6 آلاف و900 خارجها".