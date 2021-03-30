لماذا لم تعد أمريكا تفكر في الحرب ضد إيران... قائد الحرس الثوري يكشف السبب

قال القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، إن الحرب العسكرية خرجت من ذهن العدو الذي أصبح لا يفكر حتى في الحلم بالحرب ضد الشعب الإيراني.

واعتبر سلامي أن "وجود الشهداء من شأنه ترسيخ الثورة ومنع الأعداء من التطاول على الجمهورية الإسلامية"، وذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الوطني الثاني لتكريم "ذكرى شهداء محافظة يزد" (وسط ايران).

وأضاف أن "ما نراه اليوم هو أن إيران وبقيادة آية الله الخامنئي قد حققت التقدم والتألق وأصبحت أرض الحرية والاستقلال وأرض التصدي للمعتدين وسحقهم".

وتابع "مثلما قال سماحة القائد فإن الشهداء هم مظهر القدرة واليوم بفضل الباري تعالى أصبح الشعب الإيراني شامخا وذا مكانة في ظل ثقافة التضحية والشهادة".

وأشار إلى أن "الأعداء عبؤوا كل قدراتهم للقضاء على الثورة وقد اختبروا الحرب العسكرية وفشلوا فيها".

وقال "الحرب العسكرية قد خرجت من ذهن العدو الذي أضحى لا يفكر بالحرب ضد الشعب الإيراني حتى في الحلم لأنه رأى صمود هذا الشعب ويدرك أننا مجهزون ومستعدون لدحره بتركيب من الإيمان والسلاح".