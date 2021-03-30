صحيفة: مسؤول تركي يقول إن أنقرة مستعدة لإعادة تبادل السفراء مع إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "تركيا وجهت رسالة إلى إسرائيل بأنها مستعدة لتبادل السفراء بينهما".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مسؤول تركي لم تحدد هويته، أن "تركيا أبدت استعدادها لتعيين سفير لها في تل أبيب، في حال تعهدت إسرائيل هي الأخرى بإرسال سفير إلى أنقرة في نفس الوقت الذي يتوجه فيه السفير التركي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا "التوجه التركي يأتي في إطار تغيير السياسات الخارجية للبلاد تجاه دول الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن تركيا معنية بتحسين علاقاتها مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن العلاقات الاستخباراتية بين الجانبين مستمرة.

يشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تمر بحالة من التوتر الشديد، حيث تبادلا طرد السفراء في عام 2018، على الرغم من قوة العلاقات التجارية بينهما.