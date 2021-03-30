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    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020

    إثيوبيا تبدأ تطهير الغابات تمهيدا لملء المرحلة الثانية من سد النهضة

    © AFP 2021 / -
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    أعلن المدير العام لوكالة خلق الوظائف الفنية والمهنية الحكومية الإقليمية بولاية بني شنقول جوموز الإثيوبية تنفيذ عملية إزالة الغابات من أجل ملء المرحلة الثانية من سد النهضة بتكلفة تزيد على 81 مليون بر إثيوبي.

    وقال بشير عبد الرحيم لوكالة الأنباء الإثيوبية إن "المنطقة التي سيتم تطهيرها تغطي 4854 هكتارا من الأراضي، ولتنفيذ هذا، أبرمت الوكالة اتفاقية مع وكالة الطاقة الكهربائية الإثيوبية هذا الأسبوع".

    سد النهضة في إثيوبيا
    © AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
    إثيوبيا تبلغ المبعوث الأمريكي بـ"قرارها الحاسم" بشأن الملء الثاني لسد النهضة

    وأوضح المدير العام أن عملية إزالة الغابات ستنفذها 500 شركة تضم أكثر من 5000 شاب عاطل عن العمل من جميع أنحاء الولاية.   

    وكشف بشير أن الأعمال ستنتهي في غضون شهر حيث سيتم دعم العمل بتقنية GPS.

    وفي إشارة إلى أن الوضع الأمني ​​في ميتيكل يتحسن بسرعة، قال إن نشاط التطهير سيتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع مركز قيادة المنطقة تحت رئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.

    وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنها "أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، بـ"قرارها الحاسم" بشأن الملء الثاني لسد النهضة".

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أديس أبابا تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات"، مجددا التأكيد أن سد النهضة لا يضر بدولتي المصب، مصر والسودان.

    وأضاف مفتي، أن "حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ"، متابعا: "أبلغنا المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، بمضينا في الملء الثاني لسد النهضة".

    وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، قال الثلاثاء الماضي، إن "الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو/ تموز المقبل". وأضاف أحمد، في كلمة له أمام البرلمان، أن "بلاده ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".

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