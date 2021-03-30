إسرائيل تحذر مواطنيها من هجمات إيرانية محتملة في الدول الإسلامية

حذرت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مواطنيها في الخارج من هجمات إيرانية محتملة على المنشآت الإسرائيلية في الدول المجاورة لإيران.

جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمقر الأمن القومي الإسرائيلي: "بسبب انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في السياحة الخارجية. يحذر مقر الأمن القومي الإسرائيليين في الخارج من تهديدات العناصر الإرهابية. في الأشهر الأخيرة، هددت عناصر إيرانية بإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية، المناطق الأكثر عرضة للهجمات هي دول قريبة من إيران مثل جورجيا وأذربيجان وأبو ظبي ودبي والبحرين والمنطقة الكردية في العراق، وكذلك دول الشرق الأوسط مثل تركيا والأردن ومصر".

وتابع البيان: "في الوقت نفسه، تواصل المنظمات الإرهابية، مثل تنظيم داعش وأنصاره، تنفيذ هجمات إرهابية في مختلف البلدان حول العالم، بما في ذلك البلدان التي يزورها الإسرائيليون، وهي مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وشمال نيجيريا والدول المجاورة وماليزيا وإندونيسيا وكشمير في الهند وجنوب الفلبين".

واستذكر المقر حادثة تفجير قنبلة صغيرة خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، في 29 كانون الثاني/ يناير التي تتزامن مع الذكرى السنوية لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل، محملا إيران كامل المسؤولية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المواد المتفجرة وُضعت في مكان قريب من مقر السفارة الإسرائيلية وفُجّرت عن بعد.