الأمم المتحدة: عودة حركة السفن لطبيعتها في قناة السويس تستغرق 4 أيام

قال الخبير في اللوجيستيات جان هوفمان، إن عودة الحركة الطبيعية لمجرى قناة السويس المائي سيأخذ 4 أيام.

وتابع الخبير خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، إن إبحار السفن العالقة في القناة والتي توقفت في البحر الأحمر، مع توقف الملاحة في القناة نتيجة جنوح السفينة سيأخذ 4 أيام، بينما عودة الميناء إلى ما كان عليه يستغرق وقتا أطول.

وحسب وكالة رويترز، الأمر قد يستغرق أشهر لضبط الأعمال المتراكمة في الموانئ.

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بتفقد قناة السويس بعد يوم واحد من استئناف الملاحة فيها.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن قرار السيسي زيارة قناة السويس.

استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، أمس الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.