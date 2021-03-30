النمسا تدرس إمكانية شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي أبريل المقبل

تجري النمسا مفاوضات مكثفة، اليوم الثلاثاء، مع روسيا لشراء مليون جرعة من لقاحها "سبوتنيكV" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وقد قام المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 فبراير/ شباط الماضي، لمناقشة إمكانية تسليم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى بلاده، وفقا لما نقلته صحيفة "oe24" النمساوية.

وأكد المستشار سيباستيان كورتز، أنه "يجب ألا يكون هناك مانع جيوسياسي، عندما يتعلق الأمر باللقاحات، فالشيء الوحيد المهم هو ما إذا كان اللقاح فعالا وآمنا، وليس مصدره".

وأوضح كورتز أن "بلاده أجرت محادثات جيدة مع الجانب الروسي، وستكون ممتنة إذا ما تم توفير مليون جرعة إضافية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي للبلاد، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في وقت مبكّر وإنقاذ العديد من الأرواح والوظائف".

وبحسب ما جاء في المحادثات بين الجانبين الروسي والنمساوي، من المقرر تطعيم 500 ألف شخص اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان، بحث سيتم تسليم 300 ألف جرعة في أبريل/ نيسان و500 ألف جرعة في مايو/ آذار و200 ألف جرعة في أوائل يونيو/ حزيران 2021.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد مرض "كوفيد-19"، في أغسطس/ آب 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وقامت أيضا بتطوير لقاحين آخرين، وهما لقاح "إبيفاك كورونا"، الذي أنتجه مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية (روس بوتريبنادزور) ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.