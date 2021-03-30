مالي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل جمهورية مالي اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، لتصبح بذلك الدولة الـ58 التي توافق على هذا العقار.

موسكو- سبوتنيك. وقال ناطق باسم الصندوق لوكالة "سبوتنيك": "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كوفيد-19" في جمهورية مالي، ويأتي تذلك ضمن إجراءات التسجيل الطارئة".

وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف: "نرحب بقرار الشركاء في مالي الموافقة على استخدام "سبوتنيك V" للوقاية من فيروس كورونا بلقاح روسي آمن وفعال".

وتبلغ فعالية اللقاح نسبة 91.6 في المائة، وهو ما تؤكده البيانات التي تم نشرها في مجلة "لانسيت"، إحدى أقدم المجلات الطبية والأكثر نفوذا في العالم؛ وتم تطوير اللقاح على قاعدة مدروسة بشكل جيد تضم نواقل الفيروس الغدي البشري وتستخدم ناقلين مختلفين للتطعيم مما يوفر مناعة تدوم أطول بالمقارنة مع اللقاحات التي تستخدم نفس الآلية.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في 58 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة؛ ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصلت عليها الجهات المنظمة الحكومية.