تصيب العشرات... إسرائيل تعلن اكتشاف سلالة محلية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سلالة محلية جديدة من فيروس كورونا وإصابة 188 مواطنا بها.

وقالت الوزارة إن اسم السلالة الجديدة P681H، لافتة إلى أنه جرى اكتشافها مؤخرا في إسرائيل، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

مع ذلك أكدت الوزارة أنه وبعكس السلالات الأخرى، فإن السلالة الإسرائيلية من كورونا ليست خطيرة ولا تتميز بمعدلات تفشي سريعة، ويمكن للتطعيم أن يكون فعالا في مواجهتها.

إلى ذلك، قالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن 181 إسرائيليا جرى تشخيص إصابتهم بالسلالة الجديدة، التي تحتوي على جين مشابه لذلك الموجود في الطفرة البريطانية.

ومع تطعيم معظم الإسرائيليين بلقاحات شركتي فايزر وموديرنا، تراجعت معدلات الإصابة بالوباء بشكل كبير، ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة على تحركات ونشاطات المواطنين.

وبحسب وزارة الصحة، سجلت إسرائيل أمس الاثنين 356 إصابة بكورونا من بين 42 ألف فحص جرى إجراؤها لتشخيص الإصابة.

وفي إسرائيل حاليا 8264 حالة نشطة (مصابون حاليون)، من بينهم 423 في حالة وصفت بالحرجة، 206 منهم موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

وإجمالا، وصل عدد المصابين في إسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 832 الفا و467 من بينهم 6188 حالة وفاة.

وتلقى 5 ملايين و228 ألفا و324 اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن، من بينهم 4 ملايين و741 ألفا و324 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.