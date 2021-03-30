ألمانيا: 31 إصابة باضطرابات في الدم بعد التطعيم بلقاح "أسترا زينيكا" ووفاة 9 أشخاص

أعلنت هيئة تنظيم اللقاحات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 31 إصابة بجلطات دموية نادرة في المخ، أفضت تسع منها إلى الوفاة، بعد التطعيم بلقاح شركة "أسترا زينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

أوضح معهد بول إيرليش الألماني أنه سجل حتى الآن 31 إصابة بجلطات دموية في أوردة المخ، وهي حالة تعرف باسم تجلط الوريد الجيبي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار المعهد الألماني إلى أنه رصد أيضا حدوث نقص في الصفائح الدموية لدى 19 من الحالات الـ31.

وبين أنه رصد وفاة 9 حالات منهم أيضا، 7 منهم نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 63 سنة، فيما كان عمر الرجلين 36 و57.

وأعلنت كذلك عدة دول أوروبية منها، ألمانيا، إيرلندا، هولندا، النمسا، إيطاليا والنرويج، تعليق استخدام أسترا زينيكا في التطعيم ضد كورونا.

من جانبها، أعلنت شركة "أسترازينيكا"، في وقت سابق، وعقب قرار عدة دول تعليق استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا، أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية من العقار.