البرتغال ترسل قوات إلى موزمبيق على خلفية الهجوم الإرهابي

أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، اليوم الثلاثاء، إرسال 60 عنصرا من القوات العسكرية إلى موزمبيق على خلفية هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) على بلدة بالما.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن الوزير قوله: "يجري إعداد مجموعة تضم نحو 60 جنديا برتغاليا سيتم إرسالهم إلى موزمبيق في الأسابيع المقبلة".

وأضاف انتوس سيلفا: "القوات البرتغالية ستدعم الجيش الموزمبيقي عبر تدريب قوات خاصة".

وخلال السنوات الأخيرة، يهاجم مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي، القرى والبلدات في جميع أنحاء المنطقة ما تسبب بنزوح نحو 700 ألف من منازلهم، ومقتل أكثر من 2500 آخرين، حسب تقارير إعلامية.

وحصلت موزمبيق، وهي مستعمرة برتغالية سابقة، على استقلالها عام 1975 بعد فترة طويلة من الكفاح المسلح.