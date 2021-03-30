لحظة انهيار مبنى على آخر في إزمير التركية... فيديو

انهار أحد المباني على الآخر خلال أعمال الهدم في إزمير التركية. وقد صور شهود عيان مقطع فيديو للحادث.

تُظهر اللقطات كيف يبدأ المبنى المكون من ثمانية طوابق في الانهيار تحت مراقبة البناة وفي النهاية يسقط فجأة على جانبه ويقع على مبنى من خمسة طوابق. ترتفع سحابة كثيفة من الغبار الصخري في موقع الهدم.

وبحسب البيانات الأولية، فقد تم إخلاء المبنى مقدما كإجراء احترازي. لم يتم تحديد المعلومات حول الضحايا، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

وأوضحت القناة أن المبنى تضرر نتيجة الزلزال العام الماضي ولا يمكن ترميمه. تم بناء المبنى المكون من خمسة طوابق مؤخرًا.