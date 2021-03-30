الأمن الأفغاني يعلن القضاء على قيادي بارز في تنظيم القاعدة

قالت سلطات الأمن الأفغانية إنها نجحت في القضاء على القيادي البارز في تنظيم القاعدة وحركة طالبان، أبو محمد الطاجيكي.

كابول - سبوتنيك. وقال بيان لمديرية الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إن "قوات المديرية تمكنت، في عملية خاصة، من قتل دولت بك طاجيكي، والمعروف بأبو محمد الطاجيكي، القيادي البارز في القاعدة في شبه القارة الهندية، وحضرة علي، القيادي في طالبان، والمسؤولان عن تدبير هجمات دموية مشتركة بين التنظيمين".

وقالت إن القتيلين "كانا حلقة الاتصال بين القاعدة وطالبان، وسبق لهما تجهيز وتمويل طالبان، وقدما لها المشورة وخططا لها فيما يتعلق بعملياتها واسعة النطاق خلال فصل الربيع".

وبينت أن الطاجيكي "خطط لتزويد طالبان بالأسلحة في ولايات غزني، ولوغارـ وزابل، فضلا عن توفير التدريب العسكري لمقاتلي الحركة".

وقلت إنه تم استهداف القياديين أثناء انتقالهما من ولاية غزني إلى باكتيكا في مهمة لغرض تمويل وتجهيز مقاتلي طالبان.