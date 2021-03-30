لوكاشينكو يرد على العقوبات الأوروبية بالمثل ويحظر استيراد خدمات وسلع منها

وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، مرسوما يحظر بموجبه استيراد بعض السلع إلى البلاد وكذلك شراء خدمات من كيانات قانونية تابعة لدول تبنت عقوبات ضد مينسك.

ووفقا لموقع "بيلتا" البيلاروسي، جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة اليوم الثلاثاء: "في 30 مارس، وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو المرسوم رقم 128" بشأن تطبيق الإجراءات الخاصة، وتم اعتماد الوثيقة من أجل ضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية لجمهورية بيلاروس".

وأضاف البيان: "المرسوم ينص على فرض حظر على استيراد فئات معينة من السلع إلى البلاد، وكذلك على استجرار خدمات تقدمها كيانات اعتبارية وأفراد من الدول التي فرضت عقوبات ضد كيانات قانونية في بيلاروس".

فرضت دول البلطيق، إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، المزيد من العقوبات يوم الخميس الماضي، على بيلاروس، وهي عقوبات منفصلة عن الإجراءات العقابية التي كانت فرضتها الدول الثلاث مع الاتحاد الأوروبي.

ونشر وزراء خارجية الدول الثلاث قوائم جديدة تضم 118 شخصا إضافيا يحظر دخولهم دول البلطيق.