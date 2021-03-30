رئيسة سلوفاكيا تقبل استقالة رئيس الوزراء وتكلف وزير المالية تشكيل حكومة جديدة

قبلت رئيسة سلوفاكيا، سوزانا تشابوتوفا، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش وكلفت وزير المالية إدوارد هيغر، تشكيل حكومة جديدة.

براغ - سبوتنيك. ووفقًا لتشريعات الجمهورية فإن الحكومة تستقيل كلها فور استقالة رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء وزعيم الحزب القيادي في الائتلاف الحاكم المسمى"أشخاص عاديون وشخصيات مستقلة"، في مؤتمر صحفي:

"من أجل إنهاء الأزمة الحكومية، أوافق على تلبية مطالب قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة الأخرى، والاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء ونقله إلى ممثل آخر من حزب "أشخاص عاديون وشخصيات مستقلة" هيغر، وأنه على استعداد لتحمل أعباء وزارة المالية.

وأعلن قادة الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم عن رضاهم بهذا الخيار لحل الأزمة، واتفقوا مع ترشيح هيغر لرئاسة الحكومة الجديدة، وأن الوزراء الذين استقالوا في الأيام الأخيرة مستعدون للعودة إلى وظائفهم.

في وقت سابق، أعلن زعيم حزب الحرية والتضامن وزير الاقتصاد، ريتشارد سوليك، أن السنة الأولى من عمل مجلس الوزراء بقيادة رئيس المجلس وزعيم حزب "أشخاص عاديون وشخصيات مستقلة" إيغور ماتوفيتش، يمكن وصفها بالفوضى. على حد تعبيره، وأن رئيس الوزراء يفتقر إلى القدرات، ولا تنفذ أي اتفاقيات معه.

وظهرت خلافات طويلة الأمد بين شركاء التحالف بعد أن نظم ماتوفيتش تسليم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى سلوفاكيا في 1 آذار/مارس، دون إخطار الشركاء الحكوميين أو الرئيس مسبقًا.

وفي هذا الصدد، دعا قادة حزبي "الحرية والتضامن"، و"من أجل الشعب" رئيس الوزراء إلى الاستقالة نهاية الأسبوع الماضي.