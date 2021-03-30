الرئيس الأفغاني يكشف موعد وشرط تنحيه عن الحكم

كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، عن خططه تعزيز السلام والأمن في أفغانستان، متعهدا بالتنحى عن الحكم في حالة واحدة.

وبحسب "رويترز"، قال غني قمة قلب آسيا التاسعة التي عقدت في طاجيكستان اليوم، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في أفغانستان، إنه "سيتنحى في حال إجراء انتخابات".

وأضاف "أؤيد.. بشدة إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن.. أكبر شرف أتقلده هو قيامي بتسليم السلطة لخليفتي المنتخب".

وأشار إلى أنه "بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية، يتعين أن يصادق عليها مجلس شيوخ القبائل وأن يعقب ذلك وقف لإطلاق النار برقابة دولية".

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة وقوى أخرى الشروع في تطبيق عملية السلام باقتراح تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

ويرفض غني هذا المقترح ويقول إنه يتعين إجراء انتخابات قبل أن يتنحى.

كما ترفض طالبان حتى الآن وقف إطلاق النار وتقول إنها لن تشارك بشكل مباشر في حكومة مؤقتة.