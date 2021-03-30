صحيفة تكشف حقيقة طلب تركيا من إسرائيل إعادة تبادل السفراء

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل نفت تلقيها طلبا من تركيا من أجل إعادة تبادل السفراء بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم تطلب من إسرائيل الموافقة على تبادل السفراء مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التعليق على الموضوع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن تركيا أرسلت رسالة مهمة وجديدة إلى إسرائيل، تؤكد فيها أنقرة استعدادها لتبادل السفراء مع تل أبيب، وبأن الكرة باتت في ملعب إسرائيل نفسها، أي أنها تشترط تعهد تل أبيب بتعيين سفير جديد لها في أنقرة، أيضا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي بارز أن بلاده أعلنت استعدادها لتعيين سفير جديد لها في إسرائيل، ضمن الرؤية التركية الجديدة لتغيير السياسات الخارجية للبلاد تجاه دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن السبب الحقيقي وراء توتر العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، هو تواجد بعض قادة حركة حماس على الأراضي التركية، حيث تطالب إسرائيل بـ"خروجهم" من تركيا.

وعلى مدار سبعة عقود من العلاقات المتوترة، استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردت السفير الإسرائيلي عدة مرات، كان آخرها في 2018 بعد أن اعترفت الولايات المتحدة في القدس عاصمة لإسرائيل.