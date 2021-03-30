مفارقات عدة بالتصنيف... البلدان الأكثر إنتاجا للقاح كورونا

أصدرت شركة المعلومات والتنبؤات العلمية "إيرفينيتي" البريطانية، بيانات جديدة حول إنتاج لقاح "كوفيد 19" حول العالم، والذي كشف عن مفاجأة في صدارة الدول المنتجة للتطعيم المنقذ للعالم.

وكشفت البيانات عن بدء الشركات في زيادة الإنتاج بسرعة، وحتى الآن، أنتجت شركة "فايزر" الأمريكية أكبر عدد من الجرعات بمقدار 119 مليونا، متقدمة على "ساينوفاك" الصينية التي وصلت إلى 91 مليون، حسبما نقل موقع "ستاتيستا" للإحصاءات.

وكشفت البيانات عن حلول لقاح "أسترازينيكا" في المرتبة الثالثة بإنتاج 83 مليون لقاحا، على الرغم من أن اللقاح الذي طورته الشركة الأنجلو سويدية أثار جدلا واسعا حول العالم وعلق استخدامه مرات عدة.

في المجموع، أنتج العام نحو 413 مليون جرعة حتى 3 مارس/ آذار عام 2021، وتصدرت الصين القائمة رغم تأخرها نسبيا في اعتماد لقاحاتها بخلاف اللقاحات الغربية "فايزر وأسترازينيكا ومودرنا".

في المقابل، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بفضل اعتماد اثنين من لقاحاتها مبكرا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما جاءت الهند في المركز الرابع بفضل استئثارها بقدر كبير من عمليات إنتاج "أسترازينيكا".