واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار بالمغادرة

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار بالمغادرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد، منذ بدأت الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، الذي أطاح قبل شهرين بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها بعد أن "أذنت في 14 فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم فإنها اليوم تأمرهم بالمغادرة".

ووفقا لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فإن هذا القرار اتخذ "لأن سلامة موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم، وكذلك سلامة المواطنين الأمريكيين، هي الأولوية القصوى للوزارة"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضح المتحدث أن "السفارة الأمريكية في ميانمار ستبقى مفتوحة أمام الجمهور، وستستمر في تقديم خدمات قنصلية محدودة.

ويأتي القرار الأمريكي عشية اجتماع طارئ مغلق سيعقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في ميانمار.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية، لكن الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات.

وفي بورما تتواصل حملة القمع الدموية في محاولة لوضع حد للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية ولوقف الإضرابات التي تشهدها البلاد، منذ انقلاب الأول من فبراير، الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.

والثلاثاء أعلنت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" مقتل 521 شخصا، بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين.