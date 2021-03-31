الصين تعلق على تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الوفد الذي زارها

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين تقيّم عاليا مهنية والمبدأ العلمي لخبراء منظمة الصحة العالمية الذين شاركوا في نشر تقرير بعد رحلة إلى ووهان بهدف دراسة مصادر منشأ الفيروس.
وجاء في بيان على موقع الخارجية: "لقد لاحظنا أن منظمة الصحة العالمية قد نشرت تقريراً حول دراسة أسباب منشأ فيروس كورونا المستجد. الطرف الصيني يقيّم عالياً المبدأ العلمي، مهنية وجهود الخبراء الدوليين والصينيين الذين شاركوا في إجراء هذه الدراسة".
هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت الثلاثاء النسخة الكاملة لتقرير مجموعة خبراء المنظمة حول زيارتها لمدينة ووهان في الصين بهدف الكشف عن منشأ الفيروس، وقد اعتبرت فيه احتمال تسرب كوفيد-19 من مختبر "صغيراً للغاية".
وكانت مجموعة دولية من خبراء منظمة الصحة العالمية قد تواجدت ما يقرب من شهر في الصين، منذ 14 كانون الثاني/يناير الماضي، وأجرت بحثا مشتركا مع خبراء صينيين في مجال تحديد منشأ فيروس كورونا، وتمكن خبراء منظمة الصحة العالمية من زيارة معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما في ذلك ومختبر "بي إس إل-4" المعزول للغاية، والذي ارتبط بشائعات عن تسرب فيروس مزعوم أو منشأ صناعي محتمل لـ كوفيد19، ومستشفى، وسوق "هوانان" للمواد البحرية، وكذلك مركز المراقبة والوقاية من الأمراض.
ويذكر أنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من آذار/مارس 2020.
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