روحاني: بإمكاننا والأمريكان العودة إلى الالتزامات في يوم واحد ولكنهم "كاذبون"

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده بإمكانها العودة إلى التزاماتها في يوم واحد، شريطة رفع الولايات المتحدة للعقوبات.

طهران - سبوتنيك. وقال الرئيس الإيراني خلال كلمة متلفزة، إن "الإدارة الأمريكية الجديدة لم تفعل أي شيء حتى الآن فقد تكلمت وصرحت ولكن لم تفعل شيئا على أرض الواقع".

وأضاف "نحن نبحث عن المفاوضات يوميا وإلغاء العقوبات ولايجب أن نسمح لهم بأن يروجوا أن إيران تغلق أبوابها ورغم ذلك لسنا مستعجلين".

وأكد روحاني أنه "في الوقت الذي يرفعون فيه العقوبات بشكل كامل سوف نعود إلى تعهداتنا بشكل كامل".

وتابع "إنهم يكذبون عندما يقولون إنهم يريدون المزيد من الوقت من أجل رفع العقوبات لأن ذلك يمكن أن يتم في لحظات".

وأردف قائلا "نحن نستطيع العودة إلى التزاماتنا وهم أيضا يستطيعون رفع العقوبات في يوم واحد".

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دفع إيران للدخول في محادثات بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق النووي الذي رُفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران مما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بانتهاك بعض قيود الاتفاق النووي.

وقال مسؤولون غربيون، إن البلدين لم يتفقا حتى على الاجتماع لبحث سبل إحياء الاتفاق، ويتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.