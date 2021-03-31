سماع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر الرئاسة في النيجر

أفادت وسائل إعلام محلية وعالمية، اليوم الأربعاء، بأنه سُمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر الرئاسة في النيجر غربي أفريقيا، وذلك قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين الدستورية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان قولهم "دوي إطلاق نار كثيف سُمع قرب رئاسة النيجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء".

فيما أوضح موقع "أكتو نيجر" الإخباري أن "إطلاق النار بدأ حوالي الساعة 3 صباحًا (بالتوقيت المحلي للنيجر) وتوقف حوالي الساعة 4 صباحًا".

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن "الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة"، دون أن يوضح المصدر المزيد من التفاصيل.

وتزايدت الهجمات التي يشنها متشددون وسط توترات سياسية في البلاد بعد فوز بازوم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في فبراير.

ورفض الرئيس السابق محمد عثمان عثمان، الذي خسر في جولة الإعادة، النتائج وقال إن هناك تزويرا.