القبض على ضابط روسي ونقيب في البحرية الإيطالية بتهمة التجسس

روما - سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء: "تمت العملية خلال اجتماع سري مباشر بينهما بعد نقل ضابط إيطالي لوثائق سرية مقابل مبلغ من المال. وبعد استكمال الإجراءات الرسمية، تم القبض على الضابط، بينما لا يزال وضع الأجنبي قيد النظر بسبب وضعه الدبلوماسي".