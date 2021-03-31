قطاع طرق يقتحمون أبرشية في ولاية بينو بنيجيريا ويقتلون كاهنا و3 مواطنين

موسكو - سبوتنيك. وأكد رئيس الحكومة المحلية في كاتسينا آلا، ألفريد أتيرا في بيان: "في 30 آذار/ مارس 2021، حوالي الساعة 7-8 صباحا؛ جاء مسلحون مجهولون وأحرقوا قرية في مباتيولا، مبيريف كونسل وارد في كاتسينا ألا، وقتلوا القس الأب موسى نغوغبان وثلاثة مواطنين آخرين هم مفافتو ماتشي، مبانغوهور تسيبو وأورلكا أولو".

وأكدت الناطقة باسم قيادة شرطة الولاية، كاثرين أنيني، أن عناصر الأمن يتعقبون المسلحين: "قتل القس. ولقي ثلاثة آخرين مصرعهم خلال الهجوم. وقد تم إيداع الجثث في مستشفى كاتسينا-ألا العام، بينما كانت هناك عملية مشتركة للشرطة ووكالات أمنية أخرى لملاحقة القتلة".

وتشهد منطقتا شمال غرب ووسط نيجيريا أعمال عنف تقوم بها مجموعات إجرامية معروفة محليا باسم "قطاع الطرق" وتقيم روابط قوية مع الجماعات الجهادية الموجودة في الشمال الشرقي.

وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أمهل في وقت سابق قطاع طرق في زامفارا شهرين للاستسلام.