وزير الزراعة التركي يتحدث عن "أزمة المياه" في بلاده

علق وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، اليوم الأربعاء، على ما تردد مؤخرا بشأن وجود أزمة مياه في تركيا.

وقال الوزير، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إنه "لا توجد أزمة مياه في إسطنبول، وإزمير، وأنقرة".

وأوضح الوزير أن وزارته "ستتخذ خلال الاجتماع التشاوري للمياه قرارات بشأن الخطوات التي ستقدم عليها مستقبلا".

وتابع: "نهدف لإصدار قانون المياه بناءً على نتائج الاجتماع التشاوري للمياه".

وكشف الوزير أن مستوى امتلاء السدود في عموم البلاد يبلغ حاليًا 52%، في حين كان 58% في 31 مارس العام الماضي.

وتابع أن "نسبة امتلاء سدود الطاقة في البلاد العام الماضي كانت 48%، في حين تبلغ اليوم 41%".

وقال: "نفذنا مشاريع في مجال الري بقيمة 255 مليار ليرة تركية (30.7 مليار دولار) خلال 19 عاما، وأنشأنا 600 سد خلال هذه الفترة".