الحرس الرئاسي في النيجر يصد محاولة انقلاب

موسكو - سبوتنيك . ووفقا لقناة "فرانس 24"، سُمع دوي إطلاق نار قرب رئاسة النيجر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين، حيث تم صد محاولة الانقلاب من قبل الحرس الرئاسي.

من جانبه أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" اعتقال عدد من العسكريين بعد محاولة انقلاب مشيرا إلى أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في النيجر، إغلاق مقرها في العاصمة نيامي بعد إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر الرئاسة.

وتزايدت الهجمات التي يشنها متشددون إسلاميون والتوترات السياسية في البلاد بعد فوز بازوم في انتخابات الإعادة الرئاسية في شباط/ فبراير، ورفض الرئيس السابق محمد عثمان عثمان، الذي خسر في جولة الإعادة، النتائج مشيرا إلى حدوث تزوير.