وزير روسي يتحدث عن أهمية طريق بحر الشمال الروسي بعد حادثة قناة السويس

قال وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف، إن طريق بحر الشمال أصبح أكثر أهمية بعد حادثة قناة السويس.

وقال تشيكونكوف، "راقبنا الحادث على قناة السويس وفكرنا بالسيناريوهات المحتملة، وبأهمية بحر الشمال والحاجة إلى ممر النقل هذا".

كما أشار الوزير إلى أن نقل الحاويات هو المكون الرئيسي للتجارة البحرية العالمية واللوجستيات البحرية العالمية.

وتابع، "حتى اليوم، لم نقم بتطوير النقل على طريق بحر الشمال، حيث أن الآليات الحالية لنقل الحاويات في العالم فعالة للغاية. لقد تم تنفيذها على مدى قرون عبر طرق معروفة. وعلى هذا الأساس فإن تكلفة نقل البضائع بالحاويات، اليوم، على السفن الحديثة تمثل قيمة من غير الممكن، حتى الآن، الوصول إليها في الشمال".

وكانت سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي يبلغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية نحو 224 ألف طن، متوجهة من الصين إلى روتردام الأسبوع الماضي وجنحت عند الكيلومتر 151 من قناة السويس، مما أدى إلى إغلاقها لمدة ستة أيام وعرقلة حركة المرور على طولها. يوم الاثنين الماضي، تم تعويم السفينة، واستأنفت حركة الملاحة على طول القناة.