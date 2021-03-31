مشاورات بين الصين وأمريكا لتفادي "كارثة فضائية"

أفاد موقع "سبيس نيوز" بأن تلك المشاورات جاءت بسبب توجه مركبتي فضاء صينية وأمريكية إلى المريخ، وهو الأمر ذاته الذي عقدت بسببه الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام سلسلة استثنائية من المشاورات الثنائية.

وكشفت "إدارة الفضاء الوطنية الصينية"، اليوم الأربعاء، عن أنها عقدت اجتماعات واتصالات مع وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء في الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى مارس/ آذار الجاري "لضمان سلامة رحلة" مركبتها الفضائية إلى المريخ.

يأتي ذلك رغم أن القانون الأمريكي يحظر تقريباً جميع الاتصالات بين وكالة "ناسا" والصين بسبب مخاوف بشأن سرقة التكنولوجيا والطبيعة السرية والعسكرية لبرنامج الفضاء الصيني.

وأكدت وكالة "ناسا" للكونغرس الأمريكي أنها وضعت إجراءات لحماية معلوماتها، وفقاً لما قاله القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية ستيف جورتشيك، خلال اجتماع بالفيديو الأسبوع الماضي.

من جانبه صرح، جورتشيك إن أحدث مشاورات بين "ناسا" ونظيرتها في بكين كانت حول تقديم الصين بيانات مدارية وبيانات أخرى عن مهمتها إلى المريخ حتى يتمكن الجانبان من تحليل مخاطر اصطدام مركبتيهما وأكد قائلاً: "لقد استهدفنا التواصل مع مسؤولين صينيين".

في سياق متصل، أصدرت وكالة "ناسا" الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، بيانا جديدا بشأن كويكب خطير يهدد كوكب الأرض.

وأكدت "ناسا" أن الأرض آمنة من ضرب الكويكب "أبوفيس" لها في عام 2068، وإنما بعد 100 عام من الآن، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وقال دافيد فارنوكيا من مركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض في بيان: "اصطدام 2068 ليس في نطاق الاحتمالات بعد الآن، وحساباتنا لا تظهر أي مخاطر تأثير على الأقل 100 عام قادمة".