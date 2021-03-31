وزير الخارجية الإيطالي يعلن طرد دبلوماسيين روسيين

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، "تم استدعاء السفير الروسي في إيطاليا إلى وزارة الخارجية والتعبير عن احتجاج الحكومة الإيطالية. كما تم إبلاغه بالطرد الفوري لموظفي (السفارة) المتورطين في قضية (تجسس) خطيرة. ونشكر خدماتنا الخاصة وكل الوكالات الحكومية التي تعمل من أجل أمن بلادنا".

Abbiamo trasmesso all’ambasciatore russo in Italia la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. pic.twitter.com/B8Q2OpZfBt

— Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 31, 2021

​وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها فيما يتعلق بطرد دبلوماسيين روسيين من إيطاليا، كما تبحث في ملابسات اتخاذ قرار الطرد.

وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يخشى أن يؤثر ذلك سلباً على العلاقات مع روما: "ليس لدينا حاليا معلومات عن أسباب وظروف هذا الاعتقال. ولكن نحن على أي حال، نأمل أن تستمر العلاقات الروسية الإيطالية ذات الطابع الإيجابي والبناءة للغاية".

يذكر أنه تم احتجاز ضابط في القوات المسلحة الروسية، معتمد في السفارة في روما، ونقيب في البحرية الإيطالية بتهمة التجسس، في الأيام السابقة. وأجريت عملية الاحتجاز خلال اجتماع سري بينهما بعد تسليم الضابط الإيطالي لوثائق سرية مقابل مبلغ من المال. وتم القبض على الضابط حينها.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، نقل الضابط الإيطالي معلومات عسكرية سرية إلى الروس، بما في ذلك تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي. وكشفت الخدمات الخاصة الإيطالية معلومات حول الاتصالات بينهما قبل بضعة أشهر.

في سياق متصل، أصدرت كل من وزارات الخارجية في بولندا وألمانيا والسويد، الشهر الماضي، قرارات بطرد دبلوماسيين روس من بلادها ردا على قرار وزارة الخارجية الروسية بطرد دبلوماسيي البلدان المذكورة من روسيا في 5 فبراير/شباط.