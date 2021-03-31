الاتحاد الأوروبي يرد على اتهامه بتشويه سمعة اللقاح الروسي المضاد لكورونا

صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد يرفض تماما التصريحات المنسوبة إلى بعض مسؤوليه التي تهدف، وفقا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى تشويه سمعة اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للسيد غولنير [ لوتز غولنير رئيس الاتصالات الاستراتيجية وتحليل معلومات هيئة العمل الخارجي الأوروبي]، نحن ندحض تماما ما نسب إليه. كما نلاحظ أن البيان الروسي لا يتضمن أي مصادر تؤيد هذه الاتهامات".

هذا وأعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يحاول اتخاذ إجراءات عاجلة لتشويه سمعة اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا على وجه الخصوص إلى التصريحات الأخيرة للمفوض الأوروبي للسوق الداخلية للاتحاد تييري بريتون، بشأن رفض اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا حتى في مواجهة التهديد المتزايد لحياة مئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي".

كما أشارت الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى دعوة رئيس قسم الاتصالات الاستراتيجية وتحليل المعلومات في هيئة العمل الخارجي الأوروبي لوتز غولنير وكالة الأدوية الأوروبية إلى تأجيل اعتماد اللقاح الروسي حتى شهري تموز/ يوليو- أب/ أغسطس، للسماح للشركات الأوروبية بتوسيع الإنتاج واحتلال جميع المنافذ في السوق.

هذا وكان المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية، غويدو رازي، قد أكد في الـ28 تشرين الأول/ أكتوبر2020، أنه من غير المرجح أن تظهر لقاحات فيروس "كورونا" المستجد التي طورها خبراء روس وصينيون، في سوق الاتحاد الأوروبي.

وقال رازي، في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: " إذا كانوا يريدون توريدها إلى السوق في أوروبا، فسيتعين عليهم المرور عبر الوكالة الأوروبية للأدوية، وأنا أشك في أنهم سيحصلون بموجب إجراءاتنا على الموافقة قبل اللقاحات الموجودة بالفعل في مرحلتنا التجريبية".

هذا وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، في وقت سابق، أن أوروبا لن تكون بحاجة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "لأنها ستتمكن من تحقيق مناعة القطيع دونه".

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية في آب/ أغسطس عام 2020، الذي تم تطويره من قبل المركز القومي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي". ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية نتائج المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية للقاح "سبوتنيكV"، مؤكدة فعاليتها العالية وأمانها، حيث إنه وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، أظهر اللقاح "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفعالية والقدرة على حماية المناعة والأمان – وبلغت فاعلية اللقاح نسبة 91.6 في المئة.