تسجيل
12:14 GMT31 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    الاتحاد الأوروبي يرد على اتهامه بتشويه سمعة اللقاح الروسي المضاد لكورونا

    © Sputnik . Pavel Lvov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047425225_0:18:3228:1834_1200x675_80_0_0_4d4b5485ca5ca4a5b11a448b74df4eff.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103311048527015-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد يرفض تماما التصريحات المنسوبة إلى بعض مسؤوليه التي تهدف، وفقا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى تشويه سمعة اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

    الاتحاد الأوروبي، 2018
    © AFP 2021 / DANIEL ROLAND
    صحيفة: الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة خاطئة بشأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للسيد غولنير [ لوتز غولنير رئيس الاتصالات الاستراتيجية وتحليل معلومات هيئة العمل الخارجي الأوروبي]، نحن ندحض تماما ما نسب إليه. كما نلاحظ أن البيان الروسي لا يتضمن أي مصادر تؤيد هذه الاتهامات".

    هذا وأعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يحاول اتخاذ إجراءات عاجلة لتشويه سمعة اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا على وجه الخصوص إلى التصريحات الأخيرة للمفوض الأوروبي للسوق الداخلية للاتحاد تييري بريتون، بشأن رفض اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا حتى في مواجهة التهديد المتزايد لحياة مئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي".

    كما أشارت الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى دعوة رئيس قسم الاتصالات الاستراتيجية وتحليل المعلومات في هيئة العمل الخارجي الأوروبي  لوتز غولنير وكالة الأدوية الأوروبية إلى تأجيل اعتماد اللقاح الروسي حتى شهري تموز/ يوليو- أب/ أغسطس، للسماح للشركات الأوروبية بتوسيع الإنتاج واحتلال جميع المنافذ في السوق.

    هذا وكان المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية، غويدو رازي، قد أكد في الـ28 تشرين الأول/ أكتوبر2020، أنه من غير المرجح أن تظهر لقاحات فيروس "كورونا" المستجد التي طورها خبراء روس وصينيون، في سوق الاتحاد الأوروبي.

    إعداد لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا لإرساله خارج روسيا، 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Vladimir Atapkovich
    دولة أوروبية تبدي استعدادها لشراء لقاح "سبوتنيك V" بعد موافقة الاتحاد

    وقال رازي، في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: " إذا كانوا يريدون توريدها إلى السوق في أوروبا، فسيتعين عليهم المرور عبر الوكالة الأوروبية للأدوية، وأنا أشك في أنهم سيحصلون بموجب إجراءاتنا على الموافقة قبل اللقاحات الموجودة بالفعل في مرحلتنا التجريبية".

    هذا وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، في وقت سابق، أن أوروبا لن تكون بحاجة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "لأنها ستتمكن من تحقيق مناعة القطيع دونه".

    هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية في آب/ أغسطس عام 2020، الذي تم تطويره من قبل المركز القومي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي". ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية نتائج المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية للقاح "سبوتنيكV"، مؤكدة فعاليتها العالية وأمانها، حيث إنه وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، أظهر اللقاح "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفعالية والقدرة على حماية المناعة والأمان – وبلغت فاعلية اللقاح نسبة 91.6 في المئة.

    انظر أيضا:

    روسيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا
    النمسا تدرس إمكانية شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي أبريل المقبل
    مالي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا
    سبب غريب... رئيس دولة يوضح لماذا يهاجم الغرب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح الساونا الرقمية TikTok teamLab Reconnect خلال عرضها في طوكية، اليابان 13 مارس 2021
    الزوار يستجمون ويستحمون... معرض الساونا الرقمي في طوكيو
    روسيا لن تسمح لأحد بالتحدث معها بلغة القوة
    روسيا لن تسمح لأمريكا بالتحدث معها بلغة القوة
    أفضل 12 نوعا من الطعام للنساء... يحميهن من سرطان الثدي ويقوي العظام
    أفضل 12 مادة غذائية تحمي النساء من سرطان الثدي وتقوي عظامهن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك