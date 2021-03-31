تحديد موعد العمل بتطبيق تصريح السفر الرقمي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الأربعاء، أن تصريح سفر رقميا لنتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة "أبل" في منتصف أبريل/ نيسان.

وكان من المزمع إطلاق تصريح السفر الرقمي، الذي يمر حاليا بمرحلة اختبار، بحلول نهاية مارس/ آذار.

قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي في "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إنه من المتوقع إطلاق التطبيق على منصة "أبل" في 15 أبريل/ نيسان تقريبا، ثم في وقت لاحق على منصة "أندرويد".

وقال العوضي "لكن التطبيق سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران، والدول المختلفة، والمطارات". وفقا لـ " رويترز".

وكانت شركة "فيرجن أتلانتيك" للطيران، ومقرها بريطانيا، قد صرحت يوم الجمعة أنها ستجرب تطبيق "إياتا" على مسار لندن إلى بربادوس بدءا من 16 أبريل/ نيسان. وأعلنت بربادوس أنها ستقبل التصريح على حدودها، لتصبح من أوائل الدول قبولا لتصريح رقمي بدلا من الوثائق الورقية.

ويقول "إياتا" إن تصريح السفر سيساعد في تسريع عمليات تسجيل الوصول.

وقال العوضي "عدد كبير من شركات الطيران طلبت الانضمام (لاستخدام التطبيق)".