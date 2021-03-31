لسد "الفجوة المناعية"... الصين تزود 80 دولة بلقاحات كورونا

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين المركزية، مشيرة إلى قول هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إثر تحذير مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الاثنين الماضي، من اتساع الفجوة بين كميات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تمتلكها الدول الغنية وتلك التي توزع في الدول الأفقر عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

ولفتت تشون يينغ إلى أن الدول الغنية التي يمثل تعداد سكانها 16 في المئة من إجمالي سكان العالم، تمتلك 60 في المئة من اللقاحات المتاحة في العالم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الصين تعارض مسلك قومية اللقاحات، معتبرة أنه سلوك غير أخلاقي وغير مسؤول ويخلق "فجوة مناعية".