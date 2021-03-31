سفارة روسيا في إندونيسيا تفيد بوقوع هجوم إرهابي بجانب مقر للشرطة في جاكرتا

أفادت السفارة الروسية روسيا في إندونيسيا بوقوع هجوم إرهابي استهدف مقرا للشرطة في جاكرتا من دون وقوع إصابات.

وأفادت البعثة الدبلوماسية الروسية التابعة للسفارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بحدوث "محاولة هجوم إرهابي بالقرب من المقر الرئيسي للشرطة في جاكرتا دون وقوع إصابات (باستثناء الإرهابي)".

وأوصت السفارة الرعايا الروس والمواطنين، بالامتناع عن زيارة المنطقة التي حدث فيها الهجوم والمناطق المجاورة في الوقت الحالي".

وبدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بقيام الشرطة الإندونيسية بعملية قاموا من خلالها بتحييد إرهابي قيل إنه كان يخطط لمهاجمة مقر الشرطة في جاكرتا.

يذكر، أنه في يوم الأحد الماضي، أصيب نحو 20 من المصلين جراء انفجار قوي وقع خارج الكنيسة في مدينة ماكاسار في جزيرة سولاويزي أثناء الاحتفال ببدء الأسبوع المقدس.

وقُتل المشتبه بهما في الهجوم عندما ركبا دراجة نارية في مجمع الكنيسة، مما أدى إلى تفجير ما قالت السلطات إنه عبوة ناسفة بدائية تُعرف باسم قنبلة طباخ الضغط. أحد حراس أمن الكنيسة حاول منع الجناة من الدخول عندما وقع الانفجار.

ألقي اللوم على متشدد إندونيسي وزوجته - أعضاء في جاد – في تنفيذ انفجارين هزا كنيسة كاثوليكية في جزيرة جولو الفلبينية ذات الأغلبية المسلمة في عام 2019، ما أسفر عن مقتل مصلين في قداس الأحد وقوات الأمن.