وزير خارجية إيطاليا: الدبلوماسي الروسي المتهم بقضية "التجسس" يهدد أمن الناتو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن مسألة توقيف موظف الملحقية العسكرية في السفارة الروسية في روما، أمر غير مقبول، من شأنه تهديد أمن حلف الناتو، وليس أمن إيطاليا فقط.

روما - ىسبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيطالي خلال جلسة مشتركة للجنتي الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ: "ما حدث اليوم أمر غير مقبول، ودون شك ستكون له عواقب. من غير المقبول أن يحصل عناصر القوات البحرية على أموال مقابل معلومات عن الناتو. هذا من شأنه تهديد أمن الحلف، وليس أمننا فقط".

وقررت إيطاليا طرد دبلوماسيين روسيين للاشتباه بقيامهما بأنشطة غير مشروعة، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإيطالية.

​وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها فيما يتعلق بطرد دبلوماسيين روسيين من إيطاليا، كما تبحث في ملابسات اتخاذ قرار الطرد.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الإيطالية ضابطا في القوات المسلحة الروسية يعمل في السفارة في روما ونقيبا في البحرية الإيطالية بتهم التجسس.