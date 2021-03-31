بيان لحكومة النيجر يؤكد إحباطها محاولة انقلاب قبل أيام من تنصيب الرئيس الجديد

أعلنت حكومة النيجر، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب، لافتة إلى أن ذلك العمل "يعرض الديمقراطية وسيادة القانون للخطر".

نواكشوط، - سبوتنيك . وأكدت حكومة النيجر، في بيان لها، أنها "أحبطت محاولة انقلاب"، معربة عن "إدانتها لهذا العمل الجبان والرجعي الساعي إلى تعريض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد للخطر".

وتابع البيان: "تم اعتقال عدد من العسكريين المتورطين بمحاولة الانقلاب، وما زال البحث جاريا عن آخرين، لكن الموقف تحت السيطرة، مؤكدا للمواطنين أن بإمكانهم متابعة حياتهم اليومية. وقال "تحيي الحكومة الحرس الرئاسي وقوات الدفاع والأمن الأخرى على رد فعلهم السريع، في شهادة على ولائهم للجمهورية".

وصد الحرس الرئاسي في النيجر، في وقت سابق اليوم، محاولة انقلاب قرب مقر الرئاسة في العاصمة نيامي. وقالت قناة "فرانس 24"، إنه "سُمع دوي إطلاق نار قرب رئاسة النيجر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين، حيث تم صد محاولة الانقلاب من قبل الحرس الرئاسي".

ويغادر الرئيس محمد إيسوفو السلطة بعد أن تولى الحكم لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، بينما من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب محمد بازوم، مرشح الحزب الحاكم، اليمين يوم الجمعة بعد فوزه في الانتخابات التي اعترض على نتيجتها منافسه مهامان عثمان.