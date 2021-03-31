المسلحون يغادرون بالما في موزمبيق وقوات الأمن تسيطر على المدينة

غادر المسلحون مدينة بالما التي تم الاستيلاء عليها في موزمبيق، والتي أصبحت تخضع الآن لسيطرة القوات المسلحة والشرطة.

وصرح قائد شرطة مقاطعة بيمبا فيسينتي لوكالة "سبوتنيك":

"في الوقت الحالي، تسيطر الشرطة والقوات المسلحة في موزمبيق على المدينة، وقد تم استعادتها من المسلحين. وغادر المسلحون المدينة".

وهاجمت جماعات إسلامية مدينة بالما، يوم الأربعاء الماضي، وفرضت سيطرتها الكاملة على المدينة بحلول يوم الجمعة. وفر عدد من السكان المحليين هربا من الإسلاميين إلى الغابات المجاورة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في منطقة الهجوم يثير "القلق الشديد". وبحسب المعلومات فقد قُتل عشرات الأشخاص في القتال.

تقدر الأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص سيحاولون قريبًا مغادرة المنطقة للوصول إلى أماكن آمنة حيث قد يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وقد دعمت خدمات النقل الجوي الإنسانية للأمم المتحدة بالفعل إجلاء الأشخاص الأكثر ضعفاً من بالما.