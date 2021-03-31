"يوتيوب" يرفع الحظر عن قناة "آر تي" العربية

رفع موقع "يوتيوب" الحظر عن حساب قناة RT العربية بعد حجبه لساعات اليوم الأربعاء.

وأعلن الموقع الأمريكي عن رفع حظر الوصول إلى حساب القناة وأصبح بإمكان متابعيها مجددا الدخول إلى الحساب الذي يبلغ عدد مشاهداته 2.8 مليار مشاهدة، ويضم أكثر من 5.5 مليون مشترك.

وكانت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" والقناة التلفزيونية "RT"، مارغريتا سيمونيان، قالت في وقت سابق اليوم، إن يوتيوب حجب حساب قناة RT باللغة العربية.

وكتبت سيمونيان على قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء: "لقد حجب موقع يوتيوب قناة RT الخاصة بنا باللغة العربية بوجود 5.5 مليون مشترك ونحو ثلاثة مليارات مشاهدة".

وفي الأشهر الأخيرة، منعت المنصات الأجنبية بشكل متكرر حسابات وسائل الإعلام الروسية.

على سبيل المثال، قام فيسبوك بحظر حساب وكالة "بالت نيوز" دون إظهار أي سبب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صنف موقع تويتر مادة RT حول الانتخابات الأمريكية على أنها قد تكون مضللة، وقبل ذلك أزال حساب "ريا نوفوستي" من نتائج البحث.

في السابق، حظر تويتر حسابي "RT" و"سبوتنيك" بالطريقة نفسها. كما، حظر فيسبوك مقابلة RT France مع عضو البرلمان الأوروبي.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الظلامية تعرقل عمل الإعلام الروسي في دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت الخارجية الروسية قد علقت، سابقا، على حظر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية للمحتوى من روسيا، مشيرة إلى أنه بعد اتخاذ مثل هذا القرار أصبحت المنصات غير صحيحة.