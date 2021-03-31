وزير الصحة الروسي يكشف موعد طرح لقاح "كوفيفاك" المضاد لكورونا

كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، عن موعد توافر الدفعات الأولى من اللقاح الروسي "كوفيفاك"، المضاد لفيروس كورونا.

موسكو- سبوتنيك. وقال موراشكو إن الدفعات الأولى من اللقاح الروسي "كوفيفاك" ستتوافر خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن العقار يخضع لمراقبة الجودة في الوقت الراهن.

وأوضح موراشكو عبر أثير قناة "روسيا 1": "أعتقد أن الدفعات الأولى منه (اللقاح] ستتوافر خلال العشرة أيام الأولى من شهر أبريل".

وأكد موراشكو أن اللقاح يخضع في الوقت الراهن لمراقبة الجودة، ثم بعد ذلك سيجري تداوله.

وتعد روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا في 11 أغسطس/آب 2020، وهو لقاح "سبوتنيك V" القائم على نواقل من الفيروس الغدي البشري.

وأمس الأول (الاثنين)، أصدرت وزارة الصحة الروسية شهادة تعلن فيها تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد في سجل الأدوية الحكومي في البلاد.

وأصدرت وزارة الصحة الروسية، سابقا، تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" الأحادي الجرعة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

كما تم تطوير لقاح آخر ضد فيروس "كورونا" وهو لقاح "إبيفاك كورونا" أنتجه مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية (روس بوتريبنادزور).