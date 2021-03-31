إيران تعزز مناطقها الحدودية بأنظمة جديدة

أكد مسؤول عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ قرارا جديدا بشأن مناطقها الحدودية.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد علي كودرزي، تشديده على دور هذه القوة في إقامة أمن مستديم داخل المناطق الحدودية الإيرانية.

وفي تصريحه للصحفيين بمحافظة كرمانشاه (جنوب غرب)، اليوم، أعلن العميد كودرزي أن هذه المحافظة تأتي ضمن المحافظات الحدودية المرشحة للتزود بأنظمة ذكية، كاشفا أن بلاده تقوم بتجهيز وتزويد الشريط الحدودي بأنظمة الكشف الذكية، ما يساعد على تعزيز عمليات المراقبة والاستشراف هناك.

وأشار العميد كودرزي إلى تحركات من أسماهم بـ"الأعداء والعناصر المناوئة للثورة الإسلامية عبر الحدود ومحاولاتهم الرامية إلى التغلغل واستهداف النظام الإسلامي المقدس في إيران"، مؤكدا أن بلاده تتمتع بموقع استراتيجي خاص في ضوء التنوع البيئي الملحوظ داخل المناطق الحدودية الممتدة على مساحات واسعة فيها.

وشدد قائد قوات حرس الحدود الإيراني على أن تجهيز الشريط الحدودي بأنظمة ذكية يأتي على سلم أولويات هذه القوة، متطلعا إلى تعزيز عمليات الاستشراف والمراقبة على صعيد المناطق الحدودية عبر تنفيذ هذا المشروع.

وتابع قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد علي كودرزي:

إن قوات حرس الحدود الإيراني الكفوءة واليقظة تضطلع بدور كبير في تأمين ثغور البلاد وحمايتها.