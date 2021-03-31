في ظل تفشي كورونا... ماكرون يعلن فرض قيود جديدة على كامل الأراضي الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، فرض قيود جديدة على كامل الأراضي الفرنسية وزيادة عدد الطواقم الطبية للحد من تفشي فيروس كورونا.

باريس- سبوتنيك. وتشمل التدابير الجديدة إغلاق المدارس لمدة 3 أسابيع بجانب الإسراع في عمليات التلقيح ضد الوباء، في وقت يقترب فيه عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في فرنسا من 100 ألف حالة.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة حول الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا، إنه سيعمل على حماية الفرنسيين، مضيفا: "قد نرى النور في آخر النفق لو التزمنا بالإجراءات الجديدة التي ستفرض في الأسابيع المقبلة".

وأكد الرئيس الفرنسي أن الموجة المقبلة من الوباء خلال الشهر المقبل ستكون أخطر من التي كانت في الخريف الماضي، وأن الإجراءات المتخذة من قبل غير كافية.

وتابع: "تعميم القيود المفروضة في 19 منطقة على جميع أنحاء فرنسا بدءا من السبت ولمدة شهر على الأقل، وسيتم إغلاق الحضانات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانويات لمدة ثلاثة أسابيع".

كما أكد أن باريس سوف تسرع من عملية التلقيح ضد الفيروس، وأن القارة الأوروبية ستصبح قريبا أكبر "مصنّع للقاحات".