ارتفاع صادرات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة

حافظت روسيا على المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري النفط والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة، وبلغت حجم صادراتها 20.104 مليون برميل، بحسب ما تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة للولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. ارتفع حجم الصادرات من روسيا بواقع 1.5 مرة، بالمقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام 2020.

وشغلت كندا المرتبة الثانية من حيث حجم صادرات النفط ، وصدرت إلى الولايات المتحدة 138.511 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية، فيما شغلت المكسيك المرحلة الثانية وصدرت 23.169 مليون برميل.

وارتقت المملكة العربية السعودية من المرتبة الخامسة إلى الرابعة من خلال تصدير 7.362 مليون برميل.