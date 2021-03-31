وكالة: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 8 من قادة الأمن بإيران

كشف ثلاثة دبلوماسيين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على ثمانية من قادة الأمن في إيران.

وبحسب "رويترز"، فإن الأشخاص الثمانية الذين ستفرض عليهم العقوبات الأسبوع المقبل، من قادة "الميليشيات" والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات تابعة للدولة.

وعزا الدبلوماسيون هذه العقوبات إلى "حملة القمع الدامية" التي نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأوضح الدبلوماسيون أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" منذ عام 2013.

ومن المقرر فرض هذه العقوبات في وقت ما الأسبوع المقبل بعد عطلة "عيد القيامة" في أوروبا. ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.

وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفقا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية في ذلك الوقت، بحسب "رويترز".